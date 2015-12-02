Падіння А321: рідним не видають тіла жертв

Про це повідомляє ТАСС заяву адвоката Ігоря Трунова, що представляє інтереси частини родичів жертв катастрофи А321.

«Зараз буде звернення до СК з приводу видачі тіл, тому що не зрозуміло, з чим це пов'язано. Є думка, що проводиться ДНК-експертиза, але вона проводиться швидко. Якщо потрібні матеріали для її проведення, то повинні родичів викликати, а їх не викликає ніхто, це бездіяльність незрозуміло», - сказав Трунов.

Адвокат зазначив, що йому відомо про 30 таки випадки, але їх може бути більше.

«Якщо є об'єктивні підстави поки не видавати тіла, вони повинні бути зрозумілі родичам. Але якщо тіло впізнано, то це називається «бардак», - додав він.

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У свою чергу спікер Законодавчих зборів Петербурга В'ячеслав Макаров заявив, що затримки у видачі тіл жертв катастрофи А321 в Єгипті для похорону, про яких повідомляють родичі загиблих, пов'язані з проведенням експертиз і упізнанням тіл.

«Ми знаємо цю ситуацію і не знімаємо її з контролю. Триває експертиза, йде заключний етап цих експертиз. Де необхідно зробити якісь процесуальні дії після експертиз, вони робляться», - сказав Макаров.

Він уточнив, що експерти роблять все можливе, щоб отримати 100% результат.

Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня, здійснюючи рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербургу, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули. У ФСБ РФ підтвердили теракт на борту А321.