Падіння А321: рідним не видають тіла жертв
Родичі жертв катастрофи російського літака А321 в Єгипті мають намір звернутися до Слідчого комітету з проханням пояснити, чому їм ще не видали тіла загиблих для поховання.
Про це повідомляє ТАСС заяву адвоката Ігоря Трунова, що представляє інтереси частини родичів жертв катастрофи А321.
«Зараз буде звернення до СК з приводу видачі тіл, тому що не зрозуміло, з чим це пов'язано. Є думка, що проводиться ДНК-експертиза, але вона проводиться швидко. Якщо потрібні матеріали для її проведення, то повинні родичів викликати, а їх не викликає ніхто, це бездіяльність незрозуміло», - сказав Трунов.
Адвокат зазначив, що йому відомо про 30 таки випадки, але їх може бути більше.
«Якщо є об'єктивні підстави поки не видавати тіла, вони повинні бути зрозумілі родичам. Але якщо тіло впізнано, то це називається «бардак», - додав він.
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У свою чергу спікер Законодавчих зборів Петербурга В'ячеслав Макаров заявив, що затримки у видачі тіл жертв катастрофи А321 в Єгипті для похорону, про яких повідомляють родичі загиблих, пов'язані з проведенням експертиз і упізнанням тіл.
«Ми знаємо цю ситуацію і не знімаємо її з контролю. Триває експертиза, йде заключний етап цих експертиз. Де необхідно зробити якісь процесуальні дії після експертиз, вони робляться», - сказав Макаров.
Він уточнив, що експерти роблять все можливе, щоб отримати 100% результат.
Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня, здійснюючи рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербургу, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули. У ФСБ РФ підтвердили теракт на борту А321.