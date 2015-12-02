Терорист ІДІЛ підірвав сам себе снарядом від РПГ - The Mirror (відео)

Британське видання The Mirror опублікувало відеоролик, на якому імовірний бойовик терористичного угруповання "Ісламська держава" підірвався, намагаючись вистрілити з РПГ.

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На записі видно, як одягнений у чорне чоловік сидить навпочіпки і тримає ручний протитанковий гранатомет. Згодом бойовик піднімається на ноги та направляє зброю у бік стіни. Після того, як він цілиться, лунає вибух, а кімната заповнюється димом.

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Поки чітко не зрозуміло, у якій країні знято ролик та коли саме.

Відео не рекомендовано до перегляду неповнолітнім.