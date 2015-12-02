Конституційний суд Іспанії анулював резолюцію про незалежність Каталонії

Пленум Конституційного суду анулював резолюцію про незалежність, яку раніше одностайно ухвалив парламент автономії, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на каталонське видання el Periodico. Текст постанови після ухвалення рішення прочитав суддя Андрес Олеро.

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У рішенні суду йдеться про те, що резолюція порушує Конституцію Іспанії і стверджується, що це виходить за рамки політичних подій, оскільки вона тягне за собою юридичні наслідки, тобто відділення від Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пленум Конституційного суду Іспанії розпочав обговорення позову про визнання незаконним рішення про відділення Каталонії від Іспанії.

Нагадаємо, 9 листопада парламент Каталонії ухвалив резолюцію про незалежність від Іспанії. Уряд Іспанії відразу оскаржив це рішення, тому дія резолюції були призупинена з 11 листопада.