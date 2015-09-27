У Каталонії проходять місцеві вибори, які можуть призвести до незалежності від Іспанії

У Каталонії – автономній області Іспанії, у неділю проходять місцеві вибори, які, за твердженням двох об’єднаних націоналістичних партій, можуть призвести до незалежності від Іспанії.

Як передає Радіо Свобода, дві каталонські партії створили єдиний список кандидатів, щоб забезпечити собі більшість місць в 135-місній регіональній асамблеї.

Партійці кажуть, що в разі суттєвої підтримки на виборах, це дасть змогу їм в односторонньому порядку проголосити незалежність Каталонії від Іспанії протягом 18 місяців.

Опитування громадської думки свідчать, що більшість каталонців виступають за референдум про незалежність, але не мають спільної думки щодо того чи хочуть відокремлюватися від Іспанії.

Іспанський правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Маріано Рахойєм, який виступає проти будь-яких спроб провести референдум щодо відокремлення, назвав такий план «нонсенсом».

Підтримка політики відокремлення Каталонії від Іспанії дещо знизилась, переживши пік в 2013 році.

У Каталонії, яка забезпечує 20 відсотків від усього валового внутрішнього продукту Іспанії, проживає 7,5 мільйонів людей. Каталонія у складі Іспанії має певну автономію, але все ж Іспанія залишається унітарною державою.

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Каталонія історично тривалий час існувала як окрема держава – з кінця X століття як Барселонське графство, з XII століття в династичному союзі з Арагонським королівством як провідна частина цього союзу – а по тому мала широку самоврядність після створення династичного союзу з Кастильським королівством і виникнення королівства Іспанії в XV столітті. Але вона втратила всі елементи цієї самоврядності з запровадженням централізації Іспанії у XVIII столітті. Певну автономію Каталонії відновила аж сучасна Конституція Іспанії 1978 року.