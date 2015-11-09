Каталонія прийняла резолюцію про незалежність

У резолюції проголошується «початок створення незалежної каталонської держави у формі республіки». За проголосували 62 парламентарія, проти – лише 10.

Раніше іспанський прем'єр Маріано Рахой закликав до боротьби за єдність країни, пише Gazeta.ru.

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На виборах в законодавчі збори регіону перемогли прихильники каталонської незалежності.

Роком раніше у Каталонії пройшов невизнаний Мадридом референдум про вихід провінції зі складу Іспанії. Близько 80% учасників обрали незалежну Каталонію.

У Каталонії, яка забезпечує 20 відсотків від усього валового внутрішнього продукту Іспанії, проживає 7,5 мільйонів людей. Каталонія у складі Іспанії має певну автономію, але все ж Іспанія залишається унітарною державою.

Каталонія історично тривалий час існувала як окрема держава – з кінця X століття як Барселонське графство, з XII століття в династичному союзі з Арагонським королівством як провідна частина цього союзу – а по тому мала широку самоврядність після створення династичного союзу з Кастильським королівством і виникнення королівства Іспанії в XV столітті. Але вона втратила всі елементи цієї самоврядності з запровадженням централізації Іспанії у XVIII столітті. Певну автономію Каталонії відновила аж сучасна Конституція Іспанії 1978 року.