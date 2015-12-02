Папа Римський розповів, що необхідно сучасному світу

Про це повідомляє Associated Press.

Понтифік поскаржився, що і сама церква «потрапляє у спокусу прийняти жорстку лінію, спокуса підкреслювати тільки моральні закони». Він задався питанням, «скільки ж людей залишилися поза» церкви через такі акценти з її боку.

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За його словами, «ми звикли до поганих новин, жорстоких новин». Папа Римський впевнений, що на сьогоднішній день потрібна «революція ніжності», тому що з неї виходить справедливість і все інше».

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск під час зустрічі з Петром Порошенко прийняв запрошення відвідати Україну.