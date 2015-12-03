Спецназу США в Іраку можуть дозволити захоплення та допит бойовиків "Ісламської держави" - CNN

Бійці американського спецназу, які прямують в Ірак, можуть отримати повноваження по захопленню бойовиків радикального угрупування "Ісламська держава" і проведення допиту для збору розвідданих, повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Співрозмовники телеканалу повідомили, що захоплених громадян Іраку спецназ зможе передавати іракській владі. Також невідомо, де будуть міститися захоплені ймовірні бойовики і хто буде їх допитувати.

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Як повідомили джерела, спецназ США буде розташовуватися у місті Ербіль (столиця Іракського Курдистану), куди він може прибути за кілька тижнів.

Міністр оборони США Ештон Картер заявив у вівторок, що США розмістять в Іраку новий контингент сил спеціального реагування для "односторонніх" операцій проти ІД. За його словами, всі рейди будуть проводитися з дозволу іракського уряду. Пізніше прес-секретар Білого дому Джош Ернест заявив, що кількість військовослужбовців США в складі експедиційних сил в Іраку складе 200 осіб.