У Франції задумалися над зміною конституції для продовження режиму надзвичайного стану

Про це повідомляє Yahoo! News з посиланням на джерело в урядових органах, передає Lenta.ru. Уряд збирається представити законопроект на засіданні ради міністрів, який відбудеться 23 грудня. За чинним законодавством надзвичайний стан можна вводити у Франції максимум на 3 місяці.

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Про введення режиму НС на 3 місяці 16 листопада оголосив президент країни Франсуа Олланд. Через кілька днів введення подібних заходів затвердив парламент країни.

Проти висловилися правозахисники та учасники демонстрацій на захист навколишнього середовища, яким заборонили проводити масові зібрання. 29 листопада полицейскі затримали близько 100 активістів громадської групи «Коаліція клімат 21», що вийшли на несанкціонований мітинг у Парижі напередодні 21-ї конференції ООН з питань зміни клімату.

Захід проходить у передмісті Парижа Ле-Бурже з 30 листопада по 11 грудня. У конференції беруть участь понад 150 глав держав та урядів. Очікується, що за її підсумками буде підписано нову міжнародну угоду, яка забезпечить об'єднання зусиль країн щодо зниження навантаження на кліматичну систему. Документ має замінити Кіотський протокол після 2020 року.

Нагадаємо, у Парижі і передмісті у ніч на 14 листопада була здійснена серія терактів, жертвами яких стали 130 осіб, понад 350 постраждали. Бойовики влаштували стрілянину в декількох кафе і ресторанах, біля футбольного стадіону «Стад де Франс» у Сен-Дені прогриміли 3 вибухи, ще один смертник підірвав себе на бульварі Вольтер, а в концертному залі «Батаклан» терористи захопили заручників (двоє з них привели в дію пояси смертника, одного ліквідувала поліція під час штурму).

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». 19 листопада в ході спецоперації в Сен-Дені був ліквідований ймовірний організатор серії атак Абдельхамід Абауд.