Обама: відправлення спецпризначенців для боротьби з ісламістами не є вторгненням в Ірак

За словами Барака Обами, США не будуть здійснювати в Іраку та Сирії операції "в стилі вторгнення в Ірак", передає Бі-бі-сі. "Але я абсолютно чітко заявляв, що ми будемо систематично видавлювати і в кінці кінців знищимо ІДІЛ, і це вимагає від нас застосування військової сили", - сказав американський президент в інтерв'ю телеканалу CBS.

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Раніше міністр оборони США Ештон Картер оголосив про відправку до Іраку "експедиційної групи" спецпризначенняу, яка буде брати участь у боротьбі з бойовиками угруповання "Ісламська держава", яка з минулого року окупує частину іракської території.

Виступаючи на слуханнях у комітеті палати представників у справах збройних сил, Ештон Картер повідомив, що спецназ буде проводити бойові операції спільно з іракськими курдами і урядовою армією Іраку і періодично здійснювати "в односторонньому порядку" рейди на територію Сирії і захоплювати лідерів "Ісламської держави".