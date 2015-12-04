Спецслужби "втратили слід" одного з учасників терактів у Парижі – CNN

Спецслужби європейських країн "втратили слід" одного з виконавців терактів у Парижі Салаха Абдеслама, передає DT.ua з посиланням на телеканал CNN.

Повідомляється, що європейські спецслужби проґавили Салаха Абдеслама з того моменту як терориста відвіз до Брюсселю його друг 14 листопада, через день після паризьких терактів.

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"Він був дуже наляканий і подзвонив своїм друзям, щоб вони вночі забрали його з Парижа", - сказав співрозмовник телеканалу.

За його словами, швидше за все терористи "Ісламської держави" не будуть раді появі Абдеслама в Сирії, якщо йому вдасться туди дістатися.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада у Парижі сталася серія терористичних актів. Невідомі відкрили стрілянину в декількох районах міста, в тому числі в ресторані Le Petit Cambodge. Крім того, біля стадіону Stade de France, де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, пролунали три вибухи. На стадіоні перебував президент Франції Франсуа Олланд.

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Також терористи захопили заручників на рок-концерті в театрі Bataclan. В результаті терактів загинуло 129 осіб, понад 350 отримали поранення. 20 листопада французький парламент одностайно обома палатами ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайного стану на три місяці. Відповідальність за паризькі атаки взяли на себе терористи угруповання "Ісламська держава".