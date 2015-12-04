Данія на референдумі відмовилась приєднуватись до політики ЄС у сфері юстиції

За даними підрахунку більшості голосів на референдумі щодо подальшої євроінтеграції, понад 53% громадян Данії висловились проти неї.

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Про це з посиланням на Financial Times пише "Європейська правда".

Данці проголосували проти можливості приєднання до спільної політики ЄС в сфері юстиції і внутрішніх прав. Наразі Данія має в цих питаннях статус держави opt-out – має право відмовлятися від приєднання до певних політик ЄС.

Відзначається, що це стало поразкою для правлячої партії, яка агітувала за підтримку цього рішення на референдумі, стверджуючи, що це допомогло б їй протистояти тероризму. У свою чергу для антиімміграційної Народної партії Данії, яка здобула друге місце на виборах у червні, такий результат референдуму – певна перемога.

На результати голосування вплинула головним чином криза з біженцями у Європі. Данія не включена до плану Єврокомісії з розселення біженців, і прихильники голосування "проти" стверджували, що квоти стануть обов’язковими і для неї, якщо референдум пройде.

Явка на референдумі склала 72 %, що вище ніж під час минулого плебісциту щодо патентної політики ЄС. Всього Данія провела сім референдумів щодо відносин з ЄС.