Австралія позбавлятиме громадянства підозрюваних у тероризмі

Відповідний закон ухвалив парламент країни, передає українська редакція "Німецької хвилі". Генеральний прокурор Австралії Джордж Брендіс у коментарі щодо нового закону назвав його реакцією на "нову епоху тероризму".

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Близько 110 австралійців приєдналися до терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку. Як і в Європі, в Австралії побоюються, що після повернення вони можуть здійснювати теракти в країні. На даний момент загроза терористичного нападу в країні оцінюється як "імовірна".

За словами Брендіса, новий закон застосовуватимуть лише "за обмежених умов". Австралійського громадянства позбавлятимуть лише в тому випадку, якщо особа має ще паспорт іншої країни і була засуджена за злочини, пов'язані з тероризмом, щонайменше на шість років. Бойовики з подвійним громадянством, які приєднаються за кордоном до організації, визначеної як терористична, втрачатимуть австралійське громадянство автоматично.

Захисники прав людини розкритикували новий закон, мовляв, таким чином виникає "громадянство другого сорту".

Схожу ініціативу планує і французький уряд. Як повідомлялося, глава французької держави Франсуа Олланд заявив про необхідність внесення змін до конституції країни. Олланд хоче, щоб у Франції, де можливе подвійне громадянство, закон дозволяв позбавляти французького громадянства тих, хто був засуджений за тероризм. А також, щоб людям, які входять до групи "терористичного ризику", було заборонено в'їзд до Франції.