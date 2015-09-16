Австралія завдала перші авіаудари по позиціях бойовиків ІД в Сирії

Інформацію про це підтвердив уряд Австралії, передає BBC.

Зокрема, три авіаудару були здійснені в понеділок, 14 вересня. Вони знищили БТР і пункт збору сирої нафти бойовиків.

Відзначається, що ВПС Австралії до цього протягом 12 місяців наносили удари по позиціях ІД в Іраку.

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Екс-прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт минулого тижня підтвердив, що австралійські ВПС розширять свою діяльність з Іраку на Сирію у відповідь на прохання США.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня ВПС США завдали перший удар по позиціях бойовиків ИГИЛ в Сирії з авіабази Інджирлік на півдні Туреччини.