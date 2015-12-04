Фонд Навального подав позов до генпрокурора Чайки, який назвав антикорупційне розслідування "заказухою"

У позовній заяві йдеться, що генпрокурор РФ Чайка образив авторів розслідування ФБК про сім'ю генпрокура, назвавши його брехливим.

Зазначається, що позовна заява має бути прийнята судом протягом п'яти днів, тобто 9 грудня можна буде дізнатися дату судового засідання.

Сьогодні юридичний відділ ФБК підготував і подав у Пресненський районний суд Москви позовну заяву до Генерального п... Posted by Іван Жданов on 4 грудня 2015 р.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.