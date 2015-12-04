Каліфорнійська терористка присягнула на вірність ІДІЛ - CNN

Про це повідомляє "Газета.Ru".

За даними джерела телеканалу в слідчих органах, злочинниця опублікувала на фейсбуці відео, в якому вона заявила, що присягає на вірність угруповання.

Раніше стало відомо, що спільник Малік Різуан Фарук контактував з екстремістами, які перебувають під наглядом ФБР.

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В американському місті Сан-Бернардіно в Каліфорнії 2 грудня сталася стрілянина на території центру для людей з обмеженими можливостями. За даними поліції, в атаці брали участь два стрілка — Різуан Фарук і Ташфін Малік, підозрювані використовували військову тактику і були "підготовлені до тривалої атаки». Згідно з офіційними даними, в результаті обстрілу 14 осіб загинули і 17 поранені.