Країни ЄС домовилися продовжити контроль на внутрішніх кордонах

На тлі міграційної кризи в Європі держави Євросоюзу збираються повернути контроль на внутрішніх кордонах на триваліший термін, ніж дозволені на даний момент півроку, повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, відповідної домовленості було досягнуто в ході зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС і європейських дипломатів у Брюсселі.

За його словами, якщо робота з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу буде недостатньо ефективною, кожен з його членів, очевидно, має дістати можливість контролювати власні кордони більш як півроку. Спочатку в ЄС обговорювалася пропозиція про повернення до повсюдного прикордонного контролю на строк до двох років.

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Країни ЄС обрушилися останнім часом з критикою на Грецію, яку обвинувачують у недостатніх заходах перевірки та реєстрації біженців, які перетинають грецько-турецький кордон. Афінам погрожували виключенням з Шенгенської зони.

Разом з тим Ассельборн зазначив, що глави МЗС не розглядали якусь конкретну країну як винуватця міграційної кризи. Він підкреслив, що "з правової точки зору виключення певної держави з Шенгенської зони неможливе".

Як повідомлялося, країни Європи зіткнулися з небувалою міграційною кризою. В цьому році до Європи нелегально прибули близько 1,5 млн осіб.