Обама закликав конгрес проголосувати за військові дії проти ІД

Про це він заявив в ході свого екстреного звернення, присвяченого проблемам, пов'язаним з тероризмом, яке почалося 7 грудня о 3:00 за київським часом, повідомляє Українська правда.

"Якщо конгрес, як і я, вважає, що ми беремо участь у війні проти ІД, він повинен проголосувати за дозвіл продовження військових дій проти цих терористів", - сказав Обама.

Обама зазначив, що вже давно посилає американців для участі в боротьбі з ІД.

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Він також зазначив, що за останні кілька років "терористична загроза перейшла в нову фазу".

Крім того, він підтвердив, що недавня атака на центр допомоги людям з обмеженими можливостями в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно була терактом.

Обама підкреслив, що у нападників був "арсенал озброєнь, боєприпасів і саморобних бомб".

"Це був терористичний акт, здійснений для вбивства невинних людей", - зазначив він.

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"Поки у нас немає ніяких доказів, що вбивці були спрямовані якими-небудь терористами з-за кордону, або що вони були частиною більш широкої змови тут, вдома", - додав президент США.