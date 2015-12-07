Бельгія розшукує 160 підозрюваних у причетності до паризьких терактів

Про це повідомив федеральний прокурор Ерік ван дер Сіпт, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Soir. Міжнародний ордер на арешт спрощує екстрадицію втікача, який знаходиться за межами країни, на момент оголошення його в розшук.

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Видання зазначає, що така кількість осіб, оголошених владою Бельгії в міжнародний розшук, є рекордом для країни.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року в Парижі сталася серія терактів, які забрали життя 130 осіб.

Як з'ясувало слідство, люди, причетні до організації терактів, проживали не лише на території Франції, але і в Бельгії.