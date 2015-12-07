Авіаудар коаліції по сирійській армії: Дамаск розцінив атаку як "акт агресії" і звернувся в ООН

12:20, 07 грудня 2015
Світ
805 0

Сирійська влада підтвердила, що їх військовий табір піддався бомбардуванню з боку очолюваної США коаліції. У Дамаску розцінили удари як "акт агресії".

REUTERS

Як йдеться в заяві МЗС Сирії, чотири літаки міжнародної коаліції, очолюваної США, "цілеспрямовано" наносили удари по табору сирійської армії в провінції Дейр аль-Зор, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За даними сирійської влади, літаки випустили дев'ять ракет. В результаті загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. На думку Дамаска, авіаналіт слід розцінювати як "акт агресії".

Читайте такожВнаслідок потужного авіаудару по місту Ракка знищено більше 30 ісламістів

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Сирії звернулося в Радбез ООН з офіційним листом, в якому йдеться, що США неефективно бореться з тероризмом, і їх дії загрожують стабільності в регіоні, передає агентство SANA.

Як відзначає агентство, це перший відомий інцидент, коли коаліція завдала ударів по позиціях урядових сил.

Нагадаємо, авіація коаліції помилково завдала удару по табору сирійської армії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter