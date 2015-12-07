Авіаудар коаліції по сирійській армії: Дамаск розцінив атаку як "акт агресії" і звернувся в ООН

Як йдеться в заяві МЗС Сирії, чотири літаки міжнародної коаліції, очолюваної США, "цілеспрямовано" наносили удари по табору сирійської армії в провінції Дейр аль-Зор, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За даними сирійської влади, літаки випустили дев'ять ракет. В результаті загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. На думку Дамаска, авіаналіт слід розцінювати як "акт агресії".

Читайте такожВнаслідок потужного авіаудару по місту Ракка знищено більше 30 ісламістів

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Сирії звернулося в Радбез ООН з офіційним листом, в якому йдеться, що США неефективно бореться з тероризмом, і їх дії загрожують стабільності в регіоні, передає агентство SANA.

Як відзначає агентство, це перший відомий інцидент, коли коаліція завдала ударів по позиціях урядових сил.

Нагадаємо, авіація коаліції помилково завдала удару по табору сирійської армії.