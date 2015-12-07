Авіація коаліції помилково завдала удару по табору сирійської армії, є загиблі - Reuters

За даними базованого в Британії Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті інциденту загинули четверо сирійських військовослужбовців, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Джерело, близьке до сирійського уряду, в розмові з агентством підтвердило нанесення ударів і повідомило: у результаті загинули люди і були знищені транспортні засоби. Число жертв він назвати не зміг.

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Правозахисники розповіли, що метою бомбардування став військовий табір Саіка, розташований недалеко від міста Айяша. За їх даними, ще 13 військовослужбовців отримали поранення. Таким чином, зазначає агентство, якщо інформація підтвердиться, цей випадок стане першим, коли від ударів коаліції постраждали урядові війська.

Також, за даними центру, в результаті іншого авіаудару в цьому ж регіоні загинули жінка і двоє її дітей. Ким він був нанесений, не вказується.

Reuters зазначає, що Дейр аль-Зор пов'язує фактичну столицю терористичного угруповання Ракка з територією, контрольованою ІД в Іраку. Крім того, агентство вказує, що родовища, розташовані в провінції, є основним джерелом доходу бойовиків.