Туреччина не виводила війська з Іраку після протесту Багдада - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника турецької влади, повідомляє "Газета.Ru".

Джерело додало, що зараз ведуться переговори між Анкарою та міністерством оборони Іраку. За результатами переговорів Анкара може зменшити свою військову присутність в Іраку.

Раніше стало відомо, що чисельність турецького підрозділу в Іраку становить 900 солдатів.

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Міністерство закордонних справ Іраку викликало турецького посла і висловило офіційний протест у зв'язку з розміщенням турецьких військових на іракській території. Після протесту прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що Анкара призупиняє відправку військових в район іракського Мосула після протесту Багдада.