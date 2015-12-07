У США звинуватили російську авіацію в ударі по табору армії Асада

Про це розповів американський чиновник, що працює у військовій сфері, передає РБК з посиланням на Reuters.

Він також спростував дані про те, що до атаки причетні літаки країн, які входять до міжнародної коаліцію у боротьбі з "Ісламською державою".

Читайте такожУ США відреагували на повідомлення щодо ударів коаліції по табору сирійських військовихНагадаємо, першими про завдання літаками коаліції ударів по сирійських військових заявили у Сирійському центрі моніторингу дотримання прав людини, що базується у Великобританії. Пізніше цю інформацію офіційно підтвердили в Дамаску.

МЗС Сирії заявило, що авіаудар був завданий по табору сирійських військових і що в бомбардуванні брали участь чотири реактивні літаки, які випустили дев'ять ракет. У Дамаску назвали це актом агресії і уточнили, що, за даними сирійської влади, жертвами цієї атаки стали троє солдатів.