Під час вибуху в Москві постраждали четверо людей

Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я столиці РФ, передають РИА Новости.

"Всього четверо постраждалих, з них троє-госпіталізовані (дві жінки і чоловік — ред.) в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського, четвертий постраждалий від госпіталізації відмовився... Поранення неважкі", — повідомили в прес-службі департаменту охорони здоров'я Москви.

В інституті імені Скліфосовського виданню повідомили, що зараз постраждалі проходять обстеження. "В даний момент вони обстежуються", — розповіли в інституті.

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Також там зазначили, що на місці продовжують працювати фахівці-вибухотехніки.

Як повідомляв УНІАН, вибух прогримів у понеділок ввечері на зупинці громадського транспорту. В результаті поверхневі ушкодження осколками скла отримали три людини. За попередніми даними, причиною вибуху на автобусній зупинці в центрі Москви міг стати саморобний вибуховий пакет, викинутий з автомобіля, що проїжджав повз або з вікна багатоповерхового будинку.