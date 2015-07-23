Ходорковський розповів звідки Путін може почати повномасштабну війну

Таке припущення висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський в інтерв'ю виданню "Собеседник". "Є, по-моєму, три точки, звідки все може початися. Україна – продовження сухопутної операції – найбільш очевидна версія. Щось у Прибалтиці, де тривають безперервні провокації, нагнітання, взаємні докори, – другий варіант. А третій – думаю, Близький Схід – запасний варіант на всі часи", - сказав Михайло Ходорковський.

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"Оскільки зараз Путін непрогнозований, нераціональний і навряд чи навіть сам себе контролює. Він живе в іншій реальності – не в економічній, і не в політичній. Він серйозно розглядає себе як вождя післяамериканського світу. Якщо йому здасться, що варіантів збереження влади, крім війни, немає – війна імовірна", - вважає російський опозиціонер.

На репліку кореспондента про те, що така війна може закінчиться для Росії катастрофою. Михайло Ходорковський відповів, що "цей аргумент в розрахунок не приймається". "Там бачать тільки ознаки особистої катастрофи – і готові її відтягувати скільки можливо або вже грюкнути дверима на весь світ, якщо не вийде", - зазначив він.