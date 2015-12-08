Біля російського консульства у сирійському Алеппо підірвали автомобіль - ЗМІ

Про це у вівторок заявили інформовані джерела, передає FARS.

Зазначається, що пригода сталася вночі.

"Поки немає жодних даних про можливих жертв або особи тих, хто стоїть за вибухом", - додало джерело.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Стамбулі до будівлі консульства Росії приходили десятки людей, які протестували проти російської військової кампанії в Сирії. Як зазначається, присутні вимагали, щоб Росія припинила завдання авіаударів по Сирії.