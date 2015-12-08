Білий дім закликав мусульман протидіяти екстремістській ідеології

"Нам хотілося б, щоб лідери мусульманської спільноти піднялися і виступили більш рішуче, засудивши ці повні ненависті, радикальні послання, які йдуть від екстремістських організацій", – заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає "Голос Америки".

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У своєму зверненні до американського народу президент Барак Обама заявив, що "Ісламська держава" "не говорить від імені ісламу". Глава держави зазначив, що "мільйони патріотично налаштованих американських мусульман відкидають цю ідеологію, засновану на ненависті". Він виступив проти нетерпимості, дискримінації і розколу в суспільстві. "Якщо ми хочемо досягти успіху в боротьбі з тероризмом, ми повинні включити мусульманські громади в число наших найвірніших союзників, а не відштовхувати їх через підозри та ненависть", – сказав Барак Обама.

У той же час президент США закликав мусульман "без виправдань" протистояти "реальній проблемі" розповсюдження екстремістської ідеології в деяких громадах.

Представник Білого дому Джош Ернест повторив основні положення звернення президента. За його словами, вони не нові, але заява президента стала найпотужнішим і безпосереднім закликом Барака Обами до лідерів мусульманського співтовариства.

"Вони будуть більш ефективними, якщо будуть працювати в тісній зв'язці з федеральним урядом, правоохоронними органами та фахівцями по боротьбі з тероризмом, а також з нашими сусідами – борючись з цими силами", – заявив прес-секретар Білого дому в бесіді з журналістами.

Сет Джонс з аналітичної компанії Rand Corporation дав високу оцінку словами Барака Обами про американських мусульман. "Президент сказав багато правильних речей про боротьбу з насильницьким екстремізмом, роботу з місцевими громадами, коли говорив про те, що мусульмани – частина рішення, а частина проблеми", – сказав він.