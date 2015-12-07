ЗМІ: розвідка США прогнозує ріст кількості бойовиків "Ісламської держави" по всьому світу

Як повідомило інтернет-видання The Daily Beast, звіт був підготовлений за замовленням Білого дому командою співробітників Центрального розвідувального управління (ЦРУ), Розвідувального управління міністерства оборони США, Агентства національної безпеки (АНБ) та іншими американськими розвідуправліннями, передає ТАСС.

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"Нова доповідь розвідки США про "Ісламську державу" прогнозує, що угруповання пошириться по всьому світу, а його чисельність буде тільки зростати, у разі якщо воно не понесе значні втрати території під час бойових дій в Іраку і Сирії", - наводить видання слова представників адміністрації США.

За їх даними, в доповіді наголошується, що в розпорядженні екстремістів "вже є ціла мережа угруповань, які поклялися "Ісламській державі" у вірності або домагаються членства в ній, в десятках країнах світу".

"У звіті не було того, чого ми не знали", - зазначив один з представників Білого дому. Він підвреслив, що в роботі, зокрема, перераховувалися держави, на території яких знаходяться угруповання, які присягнули на вірність або симпатизують "Ісламській державі".

Доповідь була представлена американській адміністрації незадовго до здійснених у минулому місяці серії терактів в Парижі. Після ознайомлення з ним президент США Барак Обама звернувся до глави Пентагону Ештона Картера і голови Комітету начальників штабів збройних сил США генерала Джозефа Данфорду з проханням запропонувати нові варіанти боротьби з бойовиками. Серед них було і рішення про відправку до Іраку підрозділів американського спецназу для операцій проти екстремістів, про яке Ештон Картер оголосив минулого тижня. Глава міноборони США також доручив Командуванню спеціальних операцій організувати міжвідомчий експертно-аналітичний центр, в який увійдуть представники розвід спільноти, дипломати і військові. Його метою стане пошук способів знищення угруповання.

Як відзначає видання, в Білому домі і Пентагоні відмовилися від будь-яких коментарів щодо цього звіту.