Завтра Ющенко їде до Словенії

4 червня ц.р. Президент України Віктор Ющенко здійснить робочий візит до Республіки Словенія.

Як повідомляє прес-служба Президента України, планується, що під час візиту глава Української держави зустрінеться з Президентом Словенії Данілом ТЮРКОМ, прем`єр-міністром Янезом ЯНШОЮ.

У ході зустрічей будуть обговорені поточний стан та перспективи українсько-словенських двосторонніх відносин, що мають традиційно високий рівень.

Крім цього, сторони обміняються думками щодо можливостей активізації взаємодії на пріоритетному для України євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також порушать проблематику взаємодії в торговельно-економічній сфері.

Планується, що в рамках візиту В.ЮЩЕНКА будуть підписані такі документи: Угода між Україною та Республікою Словенія про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом; Угода про співробітництво у сфері розвитку між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія.

Як повідомив на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, сьогодні Словенія головує в ЄС і відповідатиме за підготовку саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Франції у вересні цього року. Тому Україну цікавить підтримка Словенії щодо надання нашій країні статусу політичної асоціації з ЄС, а також підтримка Словенії інтеграції України до НАТО.