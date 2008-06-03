Держбезпека Нігерії веде переговори про долю українського заручника

За повідомленням Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, Державна служба безпеки Нігерії продовжує переговорний процес з викрадачами заручників, серед який є один громадянин України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, представники органів влади покладають надії на звільнення захоплених моряків саме через переговори, і поки що не планують застосування сили.

2 червня ц.р. через представників місцевих громад відбувся прямий контакт представників Державної служби безпеки Нігерії з викрадачами, які перебувають на захопленому судні.

Посольство підтримує постійні контакти з офісом губернатора, силовими структурами Нігерії, представництвами компаній „Chevron” та „TWM” (судновласник), Посольством Португалії в Нігерії.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. поблизу узбережжя штату Ріверз було захоплено судно американської нафтової компанії „Chevron”. На борту захопленого судна перебувають 11 осіб, у тому числі один українець. За попередньою інформацією, за звільнення заручників нападники вимагають викуп у розмірі 250 тис. доларів США.