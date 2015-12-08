Ірак просить НАТО змусити Туреччину вивести війська, в США вважають, що вони повинні самі врегулювати проблему

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

«НАТО повинно використовувати свій авторитет, щоб спонукати Туреччину вивести свої частини з іракської території», — йдеться в заяві, розміщеній на сайті прем'єра. Воно з'явилося після закінчення 48-годинного ультиматуму, який Багдад висунув Анкарі.

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При цьому, офіційний представник держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що Ірак і Туреччина повинні самі врегулювати питання про присутність турецьких військ на півночі Іраку, які були введені туди кілька днів тому, передає РИА Новости.

«Ми віримо, що найкращий шлях тут — працювати Туреччини та Іраку на двосторонній основі. Вони вже проводять дискусії», — сказав Кірбі.

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"Це проблема Туреччини та Іраку, яку вони повинні врегулювати. Ми раді, що відбувся діалог на рівні міністрів оборони. Ми хочемо, щоб вони (країни) продовжували його", — додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

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У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.