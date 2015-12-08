ВПС Іраку приведені в стан підвищеної боєготовності - ЗМІ

Про це в понеділок повідомив телеканал Press TV, передає ТАСС.

"Прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді наказав привести частини ВПС країни в стан підвищеної боєготовності у зв'язку із закінченням терміну в 48 годин, які були відпущені Туреччині для того, щоб вона вивела свої військові підрозділи з північної іракської провінції Найнава (термін ультиматуму завершується через добу - ред.)", - йдеться в повідомленні телеканалу.

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Іракський прем'єр закликав військово-повітряні сили країни "бути готовими захищати територіальну цілісність і суверенітет країни", відзначає телеканал.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

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У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.