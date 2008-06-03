Блок Литвина розбирає хвилю місцевих виборів в Україні

Депутатська фракція «Блок Литвина» впевнена, що останні місцеві вибори вкотре засвідчили, що нинішня суто пропорційна виборча система себе остаточно дискредитувала.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції Блоку Литвина.

Також, за словами авторів заяви, виборчі перегони ще раз підкреслили, що і виборчі комісії сформовані не за професійним, а за квотним принципом не в змозі забезпечити належну організацію виборчого процесу. "Політична заангажованість і упередженість багатьох їх членів, подекуди навіть провокаційні вказівки лідерів виборчих штабів, стали причиною численних порушень чинного виборчого закону, не своєчасного підрахунку голосів виборців, різноманітних фальсифікацій та затримки оприлюднення результатів", йдеться в заяві.

Блок Литвина переконаний, що без зміни виборчої системи Україні складно буде вийти із затяжної політичної кризи і сформувати ефективні демократичні механізми прийняття рішень, покликаних забезпечити стабільність у державі і суспільстві.

Як повідомлялося, 25 травня відбулися дострокові вибори Київського міського голови та Київради, а 1 червня – позачергові вибори чотирьох міських голів міст обласного значення та 75 сільських голів у 25 регіонах України.