Обама виграв у Клінтон

Барак ОБАМА забезпечив собі висунення кандидатом у Президенти США від Демократичної партії

Як передає ІТАР-ТАСС, у США офіційно завершилися первинні вибори – праймеріз. Два представники демократів до останнього дня боролися за право бути кандидатом від партії на виборах Президента.

3 червня відбулися останні праймеріз у штатах Південна Дакота і Монтана. У першому штаті перемогла сенатор від штату Нью-Йорк Гіларі КЛІНТОН, у другому – Б.ОБАМА.

За даними телекомпанії СNN, Б.ОБАМА заручився підтримкою 2 тис. 132 делегатів і суперделегатів загальнонаціонального з`їзду, який пройде в серпні нинішнього року в Денвері (штат Колорадо). Для перемоги йому потрібно було набрати 2 тис.118. У Г.КЛІНТОН на момент завершення "сезону" праймеріз в активі виявилося 1 тис. 925 голосів.

Відразу ж після завершення первинних виборів обидва претенденти виступили перед своїми прихильниками. "Сьогодні я можу встати перед вами і сказати: "Так, я буду кандидатом від Демократичної партії на виборах президента США", - заявив Б.ОБАМА.

Вперше в історії США одну з основних політичних партій країни на президентські вибори поведе чорношкірий політик.

Як повідомлялося, партія республіканців визначилася з основним кандидатом раніше - ним став 71-річний сенатор від штату Арізона Джон МАККЕЙН.