Ердоган: Турецькі війська знаходяться в Іраку на прохання Багдада з 2014 року

Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише Новое время з посиланням на Reuters.

"Нас попросив прем'єр-міністр Аль-Абаді допомогти тренувати солдатів, і на його прохання ми створили тренувальний табір в Башику в 2014 році", - уточнив він.

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За словами турецького глави держави, до недавнього часу офіційний Багдад не робив з цього проблему.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді звернувся до генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга з проханням використовувати повноваження, щоб змусити Туреччину вивести війська з північної частини країни.