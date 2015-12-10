Ердоган: Турецькі війська знаходяться в Іраку на прохання Багдада з 2014 року
09:33, 10 грудня 2015Світ
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Турецькі війська перебувають на військовій базі на півночі Іраку на прохання прем'єр-міністра країни Хайдера Аль-Абаді з 2014 року.
REUTERS
Таку заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише Новое время з посиланням на Reuters.
"Нас попросив прем'єр-міністр Аль-Абаді допомогти тренувати солдатів, і на його прохання ми створили тренувальний табір в Башику в 2014 році", - уточнив він.
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За словами турецького глави держави, до недавнього часу офіційний Багдад не робив з цього проблему.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді звернувся до генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга з проханням використовувати повноваження, щоб змусити Туреччину вивести війська з північної частини країни.
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