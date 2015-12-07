Ірак звернеться до РБ ООН, якщо Туреччина не виведе свої війська - прем'єр-міністр

Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

«Ірак має право використовувати всі наявні варіанти, в тому числі звернення до РБ ООН, якщо ці сили (турецькі війська) не будуть виведені протягом 48 годин», — сказав аль-Абаді. Він знову зазначив, що розгортання турецьких військ поблизу міста Мосул без схвалення іракського уряду порушує суверенітет його країни.

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Міністр оборони Іраку Халед аль-Обейді заявив, що попередив свого турецького колегу Ісмета Їлмаза про наслідки введення турецьких військ в Ірак. За словами аль-Обейді, Їлмаз пояснив розгортання сил необхідністю навчання курдських повстанців у рамках підготовки до наступу на Мосул, який захоплено угрупованням «Ісламська держава».

У свою чергу, глава комітету з безпеки і оборони парламенту Іраку Хакім аль-Замілі заявив, що Багдад може звернутися за військовою допомогою до Росії через дії Туреччини, передає видання Al-Araby Al-Jadeed. При цьому він також підтвердив, що введення турецьких військ не було узгоджене з Багдадом.

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Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайного виведення.