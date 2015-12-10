Ізраїль успішно випробував нову систему ПРО The Arrow 3 (фото)

Про це повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post з посиланням на Міноборони країни, пише РБК.

Як заявив представник адміністрації з розвитку зброї в Міноборони Яїр Раматі, випробування пройшли успішно. За його словами, ракета-перехоплювач була запущена в 8:10 за місцевим часом, в результаті чого запланована ціль була успішно знищена. «Це кращий можливий результат», — зазначив він.

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Нова система ПРО призначена, зокрема, для знищення іранських ракет Shihab 3, а також інших ракет великої дальності, підкреслює газета.

The Arrow 3 здатні перехоплювати ракети, не маючи точних даних про їх місцезнаходження, і після виходу на орбіту швидко встановлюють, де знаходиться ціль.