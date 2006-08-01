Фідель Кастро передав повноваження своєму братові

Президент Куби Фідель КАСТРО тимчасово передав свої повноваження глави держави, головнокомандуючого кубинськими збройними силами і лідера комуністичної партії Куби своєму молодшому брату Раулю у зв`язку з операцією на кишечнику, повідомляє телекомпанія CNN.

Передача влади на Кубі може стати серйозним потрясінням для жителів цієї країни, 70% які не жили при іншому керівникові, зазначає

Бі-Бі-Сі. 79-річний Ф.КАСТРО перебуває при владі з лютого 1959 року, коли він очолив Революційний уряд Республіки Куба. Брат кубинського лідера Рауль КАСТРО очолює міністерство оборони країни. Йому 75 років.

Секретар Ф.КАСТРО Карлос Валенсіаго у понеділок пізно ввечері зачитав в ефірі кубинського ТБ лист, підписаний Кастро, в якому кубинський лідер повідомив співвітчизникам, що йому зроблена операція і що він перебуватиме в ліжку кілька тижнів.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, та обставина, що кубинський лідер не став зачитувати своє звернення особисто, стала причиною спекуляцій щодо серйозності його захворювання.

Ф.КАСТРО повідомив також, що урочистості у зв`язку з його 80-річчям, який припадає на 13 серпня, будуть перенесені тепер на 2 грудня, коли на Кубі відзначатиметься 50-річчя кубинських збройних сил.