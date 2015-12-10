У Слідчому комітеті РФ запропонували зняти відбитки пальців у всіх росіян

Про це повідомляє Російська служба BBC.

На його думку, це значно полегшило б процедуру упізнання загиблих у катастрофі російського літака над Сінаєм.

"Ми б не витрачали півтора місяці і досить великі мільйони рублів, щоб ідентифікувати громадян - 224 людини, загиблих у літаку, який розбився в Єгипті. Ми зараз їх ідентифікували через генетику - це дорого, це довго", - заявив Рябов.

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Раніше сьогодні стало відомо, що родичі загиблих у катастрофі А321 поскаржилися до суду на голову СК Олександра Бастрикіна. У скарзі зазначено, що відомство не визнає їх потерпілими і не відповідає на запити.

Літак А321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що летів з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синайському півострові 31 жовтня. Загинули 224 людини на борту.

Причиною катастрофи літака став теракт на борту.