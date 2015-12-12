Ірак поскаржився в ООН на вторгнення турецьких військ

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми закликаємо Раду Безпеки вимагати від Туреччини негайно відвести війська і більше не порушувати суверенітет Іраку", - йдеться у листі посла Іраку до посла США в ООН Саманти Пауер, яка зараз головує в РБ.

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Пауер у свою чергу заявила, що згідно з позицією США, розміщення будь-яких військ в Іраку повинно відбуватися за згодою суверенного іракського уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

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У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.