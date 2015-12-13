Під Воронежем згорів інтернат: загинули 7 осіб

За останніми даними, загинули сім чоловік, доля 17 залишається невідомою, щонайменше 22 людини госпіталізовані і перебувають у важкому стані, передає РИА Новости.

Слідчі, які працюють на місці НП, намагаються встановити обставини події.

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Загоряння в будівлі психоневрологічного інтернату в селі Алферівка Новохоперського району сталося пізно ввечері в суботу. За даними Центрального регіонального центру МНС, повідомлення про пожежу надійшло о 23.02. За словами працівника інтернату, всього на сьогоднішній день в ньому проживало близько 140 інвалідів, з них 50 лежачих, інтернат мав два корпуси.

У будівлі знаходилися 74 людини, при цьому майже 30 пацієнтів були лежачими. За даними МНС, з будівлі були виведені більш 50 осіб, однак доля 14 залишається невідомою.