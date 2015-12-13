У Німеччині невідомі напали на офіс компанії Facebook

Про це повідомляє Associated Press.

Учасники нападу кидали в будівлю "бомби" з фарбою, а також пошкодили вікна та двері. Крім цього, на стіні штаб-квартири соціальної мережі нападники написали "Facebook dislike" ("Facebook не подобається").

Поліція звернулася з проханням до тих, хто щось знає про подію, повідомити їм про це. Також за даними поліції, нападників було 15-20 осіб, всі вони були одягнені в чорне і носили маски.

Читайте такожFacebook скоро запустить кнопку "не подобається" - Цукерберг

За словами представника поліції Йорга Шредера, мотив нападу поки не з'ясований. Проте зазначається, що на одному з лівоцентристських інтернет-порталів анонімні автори зізналися, що напали на будівлю в знак протесту проти переважної присутності Facebook в мережі.