У Камбоджі 19 людей померли через рисове вино - BBC

Влада провінції Краті, де, починаючи з 19 листопада, люди почали хворіти через алкогольне отруєння, розпорядилися закрити усі місця продажу рисового вина, передає BBC Україна.

Згідно з експертизою, у деяких партіях напою рівень алкоголю досягав 12%, хоча зазвичай він не перевищує 0,15%.

Наразі нікого не арештували.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що слід утримуватися від вживання будь-якого рисового вина, виготовленого без офіційної ліцензії.

Читайте такожВ Індії внаслідок отруєння неякісним алкоголем померли 90 осіб

Спершу оголосили, що шестеро людей померли через отруєння собачим м'ясом, однак результати розтину вказують на отруєння рисовим вином.

Отруєння у Камбоджі трапляються відносно часто. У 2010 році на сході країни померли 17 людей, що отруїлися рисовим вином, змішаним з гербіцидом.