Бельгія змінить конституцію для боротьби з тероризмом

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на радіостанцію Contact.

За її даними, схвалений бельгійською владою пакет з 18 заходів з попередження терактів і виявлення терористів та їх пособників дозволяє поліцейським проводити обшуки в місцях проживання передбачуваних терористів у будь-який час доби. Чинним законодавством даного роду спецзаходи заборонені в інтервалі з 9 годин вечора до 5 години ранку. При цьому вимога наявності відповідного ордера судді не скасовується.

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Інша міра - протидія поширенню в мечетях на території Бельгії ідей салафізму (радикальної версії трактування ісламу - УНІАН), проповідування якого вважають однією з причин радикалізації молоді.

Крім того, бельгійська влада вирішили розширити повноваження спецслужб з прослуховування і стеження при збереженні вимоги на наявність відповідного судового рішення.

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Крім цього, досягнуто згоди щодо того, що джихадиста, який повернувся з Сирії в Бельгію, будуть в якості превентивної міри укладати у в'язницю. Схвалено також застосування електронних браслетів щодо радикалізованих осіб, підозрюваних у прагненні відправитися на війну в Сирії. Нарешті, вирішено збільшити бюджетне фінансування поліції і спецслужб.

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Як раніше повідомив прем'єр-міністр королівства Шарль Мішель, уряд Бельгії додатково виділить в 2016 році 400 мільйонів євро на заходи по забезпеченню безпеки.