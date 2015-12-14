Єгипет заявив про відсутність доказів теракту на борту А321

Про це повідомляє РБК.

У Єгипту поки немає доказів, що катастрофа російського лайнера А321 викликана терактом або злочинними діями, повідомляє Reuters з посиланням на звіт про підсумки попереднього розслідування, проведеного єгипетським міністерство цивільної авіації.

«Комісія з технічного розслідування поки що не виявила нічого, що вказує на незаконне втручання або теракт», - йдеться в заяві міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.