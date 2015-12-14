Російські катери змусили турецьке торговельне судно змінити курс

Тому сторожовий катер прикордонної служби ФСБ РФ і ракетний катер ЧФ змусили судно змінити курс, передає РІА Новости з посиланням на прес-службу "Чорноморнафтогазу".

Як зазначає компанія, при перестановці бурових установок на шляху проходження каравану суден із буксированим об'єктом з'явилося "невстановлене торговельне судно під турецьким прапором".

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"Діючи в порушення міжнародних правил запобігання зіткненню суден у морі та загальноприйнятих норм морського судноплавства, турецьке судно не поступилося шляхом каравану, що йде перехресним курсом, і зробило спробу зупинитися на шляху його прямування, чим свідомо створило аварійну ситуацію. У радіообмін із суднами супроводу капітан турецького судна не вступав, не відповідаючи на виклики", - йдеться у повідомленні.

Вчора УНІАН повідомляв, що екіпаж сторожового корабля (СК) ВМФ Росії "Сметливый" відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому сейнеру в Егейському морі.