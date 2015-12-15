У США вводять обов'язкову реєстрацію безпілотників

Федеральна влада США навмисно ввела реєстрацію перед різдвяними святами. Очікується, що в цей період в країні будуть продані ще близько 700 тисяч дронів. Про це повідомляє The New York Times.

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Тепер власники безпілотників зобов'язані повідомити своє ім'я, адресу та електронну пошту в Федеральну авіаційну адміністрацію. Чиновники вважають, що нововведення зробить користувачів більш відповідальними.

Нова вимога пошириться на всі безпілотні апарати вагою від 0,55 фунта до 55 фунтів (приблизно від 250 грамів до 25 кілограмів) – це майже всі категорії дронов, якими користуються американці. Правила набирають чинності 21 грудня.

Після процедури користувачам буде необхідно наклеїти спеціальні позначки на всі свої апарати, а під час польотів мати при собі реєстраційну картку.

У свою чергу рітейлери і співтовариства власників вже встигли заявити, що реєстраційне мито в розмірі 5 доларів може нашкодити їх бізнесу.

Зазначимо, необхідність реєстрації безпілотних апаратів виникла через їх усе більш активне застосування та пов'язані з цим ризики.