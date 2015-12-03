До кінця грудня армія отримає ще цілий ряд вітчизняних безпілотників "Spectator"

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час брифінгу повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"Військові отримали цей безпілотник наприкінці листопада, вже провели по ньому випробування. Робоча техніка у Збройні cили України передана. Протягом грудня будуть передана ще ціла низка. До кінця цього року підприємство повністю виконає замовлення, яке військові поставили у квітні", - сказав він.

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Романов підкреслив, що кількість поставлених у листопаді безпілотників – це засекречена інформація.

За його словами, на цей час підприємства "Укроборонпрому" веде роботу над тим, щоб армія мала можливість замовити безпілотники українського виробництва всіх типів.

Гендиректор зазначив, що існують три види безпілотних літальних апаратів: поля бою (радіус дії – 5-7 км, тривалість польоту - близько 1 години), оперативно-тактичний (радіус дії – до 50 км, тривалість польоту - близько 3 годин), стратегічний (радіус дії – близько 1 тис. км, тривалість польоту – близько доби, має здатність виконувати бойові завдання).

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"Ми роботу ведемо за всіма напрямками", - наголосив Романов.

У свою чергу заступник генерального директора "Укроборонпрому" з виробництва та авіабудування Юрій Пащенко додав, що над проектуванням оперативно-тактичного безпілотного літального апарату зараз працює КБ "Антонов".

"Ми розраховуємо на те, що все-таки Збройні сили України на 2016 рік таке замовлення відкриють. Поки це робиться ініціативно, за кошти колективу КБ "Антонов", - сказав Пащенко.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів й беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.