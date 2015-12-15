У Кремлі прокоментували створення антитерористичної коаліції за участю Туреччини

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Нам потрібно ще якийсь час, щоб проаналізувати прийняте рішення, природно, на основі детальної інформації, якої ми потребуємо, - тобто хто саме увійшов в цю коаліцію, які загальні цілі декларуються, яким чином йде мова про протидію екстремізму. Якщо говорити гіпотетично, то, звичайно, об'єднання зусиль у боротьбі з екстремізмом в різних його проявах - це позитивне явище. Але, безумовно, перед тим як давати оцінку, потрібно розуміти деталі», - заявив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Ер-Ріяді заявили про створення нової антитерористичної коаліції з 34 країн. В число учасників увійшли Пакистан, Бангладеш, Туреччина, Єгипет і Нігерія.