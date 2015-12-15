У Кремлі прокоментували створення антитерористичної коаліції за участю Туреччини
Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував створення Саудівською Аравією нової антитерористичної коаліції.
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«Нам потрібно ще якийсь час, щоб проаналізувати прийняте рішення, природно, на основі детальної інформації, якої ми потребуємо, - тобто хто саме увійшов в цю коаліцію, які загальні цілі декларуються, яким чином йде мова про протидію екстремізму. Якщо говорити гіпотетично, то, звичайно, об'єднання зусиль у боротьбі з екстремізмом в різних його проявах - це позитивне явище. Але, безумовно, перед тим як давати оцінку, потрібно розуміти деталі», - заявив Пєсков.
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Як повідомляв УНІАН, раніше в Ер-Ріяді заявили про створення нової антитерористичної коаліції з 34 країн. В число учасників увійшли Пакистан, Бангладеш, Туреччина, Єгипет і Нігерія.