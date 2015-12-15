Керрі: США можуть працювати з Росією з конкретних проблем

Таку думку висловив під час візиту до Москви держсекретар США Джон Керрі, передає "Голос Америки". "Незважаючи на наявні у нас розбіжності, – сказав Джон Керрі, – ми можемо ефективно працювати з конкретних проблем". За його словами, Росія внесла значний внесок у діалог щодо ядерної програми Ірану.

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Перед початком переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим Джон Керрі висловив надію, що їм вдасться знайти якусь "загальну позицію".

Сергій Лавров заявив, що хоче "продовжити розмову", розпочатий президентами Росії і США Володимиром Путіним і Бараком Обамою, про те, як Вашингтон може сприяти врегулюванню української кризи.

Перед від'їздом Джона Керрі в Москву високопоставлений представник Держдепартаменту повідомив, що держсекретар скористається візитом в Росію, щоб спланувати наступну зустріч Міжнародної групи підтримки Сирії, яка має відбутися в п'ятницю в Нью-Йорку.

Росія є учасником цієї групи, яка запропонувала широкий план, що закликає до політичного перехідного процесу в Сирії. Однак у США і Росії є розбіжності у зв'язку з підтримкою Москвою сирійського лідера Башара Асада.

Представник Держдепартаменту також повідомив, що Керрі має намір обговорити з російською владою зусилля для повної реалізації Мінських угод, що передбачають припинення вогню в східній Україні і відведення важких озброєнь як української армії, так і проросійськими сепаратистами.

Пізніше у вівторок Джон Керрі зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним Путіним.

Нагадаємо, це вже другий візит Джона Керрі в Москву в цьому році.