Сина голови МЗС Франції взято під варту у справі про шахрайство і відмивання грошей - ЗМІ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Lе Parisien.

За даними видання, Фабіус-молодший поміщений під варту в Нантері (передмістя Парижа), а в його квартирі у вівторок вранці поліція провела обшук.

Судове слідство проти Фабіуса було відкрито в 2013 році. Протягом трьох років поліція відстежувала підозрілі рухи за його рахунками. Поліція зацікавилася джерелами доходу Фабіуса, який у 2012 році купив квартиру в Парижі за 7,4 млн євро.

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За останніми даними, були виявлені дві сумнівні транзакції на його рахунки: перший в розмірі 235 тисяч євро в 2013 році, другий - у розмірі 316 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що влада США видали ордер на арешт Томаса Фабіуса, якого підозрюють в обмані казино Лас-Вегаса на суму 3,4 млн доларів.

Томас Фабіус вже був у центрі скандалу, пов'язаного з азартними іграми. Йому заборонили грати в казино Франції, але він регулярно з'являвся в казино Монако, США та Кіпру.

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За даними французьких ЗМІ, за рік - з квітня 2011 по квітень 2012-го – Фабіус-молодший програв на Кіпрі 15 мільйонів євро, а виграв — 13 мільйонів.